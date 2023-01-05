2023/01/05 | 21:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مجلس العقارات في فانكوفر الكبرى (REBGV) إن مبيعات وأسعار المنازل واصلت انخفاضها في ديسمبر، حيث انخفضت بنسبة 52 في المائة وثلاثة في المائة على التوالي، مقارنة بالعام الماضي.يقول REBGV أن إجمالي مبيعات الشهر الماضي بلغ 1،295، أي أقل بنحو 20 في المائة من نوفمبر و 38 في المائة أقل من متوسط مبيعات ديسمبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض مبيعات المنازل في فانكوفر بنسبة 52 ٪ خلال شهر ديسمبر شبكة القيقب الدولية.

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