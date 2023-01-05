البصرة تعلن جاهزيتها التامة وتوضح بشأن تذاكر المباريات

2023/01/05 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت محافظة البصرة، اليوم الخميس، جاهزيتها فنياً ولوجستيا لانطلاقة بطولة خليجي 25.وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الفنية ودوائر الشباب والرياضة علي حسين عزيز في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن […]

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