خسائر قوية للذهب والفضة..والدولار يقترب من 105 ووول ستريت تهبط بقوة

2023/01/05 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتسعت خسائر الذهب بعد الافتتاح، حيث خسرت عقوده الآجلة 23 دولارًا هبوطًا بـ 1.23%، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بـ 1.27% لتسجل 1831.16 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار على الناحية الأخرى بـ 0.87% ليسجل 104.920 ويتجه صوت الـ 105 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

وسقط الفضة في تداولات اليوم خاسرةً 2.74% من قيمتها لتتداول عند 23.310 دولارًا للأونصة فيما استعاد النفط بعضًا مما خسر في تداولات الأمس، حيث ترتفع عقود خام النفط الآن 1.29% ليتداول عند 73.78 دولارًا للبرميل، فيما يرتفع نفط برنت بـ 0.89% ليتداول عند 78.35 دولارًا للبرميل.

أما بالنسبة إلى مؤشرات السوق الأمريكي فقد هبطت كلها بأكثر من نقطة كاملة.



هبط مؤشر ناسداك بـ 1.31% ليسجل 10322.28 نقطة وهبط مؤشر داو جونز بـ 1.25% وإس آند بي 500 بـ 1.21%.

بيانات هامة

صدرت بيانات التوظيف الأولي الأمريكية منذ لحظات وجاءت البيانات المنتظرة في ظل حالة من الترقب لوضع سوق العمل بعد توقعات الفيدرالي بتزايد البطالة وتراجع سوق العمل خلال هذا العام.

بيانات التوظيف الأولية

سجلت بيانات ADP عن إضافة السوق الأمريكي لـ 235 ألف وظيفة في حين توقع الخبراء زيادة 150 ألف وظيفة فقط، وهو مؤشر إيجابي لحالة سوق العمل في أمريكي، ويراه البعض مؤشرًا لبيانات التوظيف الرئيسية.

بيانات البطالة

صدرت بيانات البطالة وجاءت أفضل من التوقعات حيث تلقى الاقتصاد 204 ألف طلب إعانة بطالة فيما توقع الخبراء أن يصل العدد إلى 225 ألف طلب إعانة بطالة.

الأسواق قبل بيانات البطالة

ويرتفع مؤشر الدولار الآن بـ 0.35% ليسجل 104.395 مقابل سلة من العملات الأجنبية.



فيما انخفض الذهب بـ 0.55% ليسجل 1849.4 دولارًا للأوقية في تصحيح سلبي بعد صعوده القوي أمس.

أما العقود الآجلة للأسواق الأمريكي فقد شهدت تداولات هادئة حتى الآن، وتسجل العقود الآجلة لإس آند بي 500 حركة هامشية حيث تستقر عند 3871.50 نقطة فيما تسجل العقود الآجلة للداو جونز 33365 هبوطًا بـ 0.15% وتستقر العقود الآجلة لمؤشر ناسداك عند 10998.25 نقطة.

وبالنظر للفضة فقد هبطت بـ 1.62% لتسجل 23.58 دولارًا للأونصة.

وشهدت أسعار النفط تصحيحًا إيجابيًا بعد هبوطها العنيف أمس بـ 5%، لتسجل صعودًا بـ 1.9% لعقود خام النفط ونفط برنت ليصل سعرهما إلى 74.33 دولارًا للبرميل و79.39 دولارًا للبرميل بالترتيب.

الأسواق بعد البيانات

استمر ارتفاع مؤشر الدولار بـ 0.62% ليسجل 104.665 مقابل سلة من العملات الأجنبية، فيما وصلت خسائر الذهب إلى نقطة كاملة ليسجل 1838.85 دولارًا للأوقية، وكذلك هبطت عقود الذهب الفورية بـ 1.09% ليسجل 1834.33 دولارًا للأوقية.



أما النفط فتقلصت أرباحه الصباحية التي وصلت إلى الزيادة بـ 1.94% لتصل إلى زيادة بـ 0.41% لخام النفط ليسجل 73.12 دولارًا للبرميل، بعد خسارته 5% في تداولات أمس نتيجة المخاوف من متحور يوم القيامة وتجدد الإغلاق في الصين.

أما الفضة فقد هبطت بـ 2.09% لتسجل 23.468 دولارًا للأونصة.

ودخلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في حالة هبوط، حيث هبطت العقود الآجلة بأكثر بـ 0.70% لكل من داو جونز وناسداك وإس آند بي 500.

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