عشية انطلاقة خليجي 25.. البصرة تعلن جاهزيتها التامة وتوضح بشأن تذاكر المباريات

2023/01/05 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت محافظة البصرة، اليوم الخميس، جاهزيتها فنياً ولوجستيا لانطلاقة بطولة خليجي 25، وفيما أوضحت الموقف بشأن تذاكر المباريات وسبب عدم تلبيتها كاملة، أكدت، أن إنارة ملاعب البطولة مستوفية للمعايير، مشيرة إلى تهيئة 35 فندقاً لاستقبال الوافدين.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الفنية ودوائر الشباب والرياضة علي حسين عزيز للقناة الرسمية إن “البصرة جاهزة من النواحي الفنية واللوجستية والأمنية كافة، والخطط تخضع لمراجعة مستمرة من قبل اللجنة العليا لضمان أفضل الظروف خلال بطولة خليجي 25”.وأضاف، أن “ملعبي المدينة الرياضية والميناء جاهزان تماما لاحتضان مباريات البطولة، وكذلك ملاعب التدريب الملحقة”، لافتا إلى أنه “فيما يتعلق بموضوع بيع تذاكر المباراة الافتتاحية فأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق اتحاد كأس الخليج العربي وهو تعاقد مع شركة (رويال) وهي وفرت رابطا إلكترونيا للشراء، على اعتبار أن التذاكر لا تخص العراق فقط”.وتابع، أن “10% من التذاكر خصصت للجمهور الخليجي وحدث إقبال قوي على شراء التذاكر خاصة وأن الجمهور العراقي متعطش لهذه البطولة التي ابتعدت عن أراضي العراق منذ 43 عاما حيث نظمت آخر بطولة ببغداد في 1979”.وأكد عزيز، أن “سعة ملعب مباريات المنتخب العراقي تبلغ 65 ألف متفرج ولا يمكن زيادة ذلك ونهيب بالجمهور تقبل الأمر، ومن لم تسنح له فرصة الحصول على تذكرة فبإمكانه متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة نُصبت بأماكن متفرقة في البصرة”.ولفت إلى أن “إضاءة ملعبي البطولة وملاعب التدريب جاهزة وتم فحصها من قبل اللجنة الخليجية المختصة، وفيما يتعلق بملعب الميناء فقد كانت الإنارة مسلطة على المستطيل الأخضر وتم مراجعتها وأضيفت إنارة أخرى وكل شيء جاهز ويسير على ما يرام”.وحول أماكن سكن الوافدين بين عزيز، أنه “تم تهيئة 35 فندقاً بمختلف الدرجات وهيأت العشائر الكريمة مضايف وسرادق لاستقبال الوافدين من دول الخليج ولا توجد أية مشاكل وهنالك ارتياح كبير من الجميع”.وتنطلق مساء يوم غد الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) بلقاء منتخبنا الوطني مع نظيره العماني.

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