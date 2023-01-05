نينوى: إحباط هجوم استهدف نقطة للجيش قرب قضاء مخمور

2023/01/05 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر محلي، الخميس، بإحباط هجوم استهدف نقطة عسكرية قرب قضاء مخمور في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “هجوماً مسلحاً استهدف نقطة الفرقة 14 في الجيش قرب قضاء مخمور في محافظة نينوى مساء اليوم”.

وأضاف أن “الهجوم كان فاشلاً”.

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