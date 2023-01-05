2023/01/05 | 21:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت جمعية المترجمين العراقيين حديثا "موسوعة ثورة العشرين الكبرى بأقلام أجنبية"، وذلك ضمن مشروعها لترجمة 100 كتاب بهدف تعزيز واقع الترجمة والثقافة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الأسدي يكشف حقائق عراقية مثيرة في "موسوعة ثورة العشرين بأقلام أجنبية") نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الأسدي يكشف حقائق عراقية مثيرة في "موسوعة ثورة العشرين بأقلام أجنبية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).