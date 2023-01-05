2023/01/05 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: انهت مدينة البصرة العراقية استعدادها لافتتاح بطولة كأس خليج 25 والتي...

ظهرت المقالة سندباد ألف ليلة وليلة يحتضن كأس الخليج ويعود الى مدينته البصرة أولاً على المسلة.

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