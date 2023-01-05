2023/01/05 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CDOTHt5Xp0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسراء العبيدي تفضح غسـ،ـيل الأموال في مراكز التجميل | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسراء العبيدي تفضح غسـ،ـيل الأموال في مراكز التجميل | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).