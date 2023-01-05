2023/01/05 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5zhj9gYqxsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدولار يكشف المخفيات.. انقسام اطاري وشعب غاضـ،ـب يلوح بالاحتجاجات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدولار يكشف المخفيات.. انقسام اطاري وشعب غاضـ،ـب يلوح بالاحتجاجات | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).