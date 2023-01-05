واشنطن وبرلين تدعمان أوكرانيا بمدرعات قتالية

2023/01/05 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر بوزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستكون بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

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