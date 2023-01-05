الفتلاوي: محافظة البصرة بذلت طيلة السنوات الماضية جهوداً كبيرة استعداداً للخليجي

2023/01/05 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، اليوم الخميس، أن محافظة البصرة بذلت طيلة السنوات الماضية جهوداً كبيرة استعداداً للخليجي.

وقال الفتلاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستعد يوم غد لافتتاح حدث رياضي كبير ومهم فارقَ الملاعب العراقية منذ العام 1979، يستضيف فيه العراق أشقاءه من دول الخليج العربية في بطولة خليجي 25 لكرة القدم في البصرة".

وأردف: "لقد بذلت محافظة البصرة طيلة السنوات الماضية، جهوداً كبيرة استعداداً لهذا الحدث، ساعدها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم".

وتابع: "لقد أشرف رئيس مجلس الوزراء شخصيا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية".

وأكمل: "وفي الأيام الأخيرة تناخى أبناء المحافظات العراقية الكريمة الأخرى لدعم وإسناد إخوتهم في محافظة البصرة، عبر المساهمة بإرسال فرق العمل المختصة المعززة بالآليات التخصصية، حرصاً منهم على اظهار بصرتنا الحبيبة بأبهى صورة ومساهمة في إنجاح البطولة".

ولفت إلى أن "وزارة الشباب والرياضة قد أوعزت بفتح ملاعبها في بغداد وكربلاء والكوت امام الجمهور الرياضي لمشاهدة المباريات عبر شاشاتها العملاقة".

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