في عيده الـ102.. السامرائي يستذكر 3 محطات تأريخية للجيش العراقي

2023/01/05 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الخميس، الجيش العراقي في عيده الـ102، مستذكرًا دوره التأريخي في 3 محطات.

وقال السامرائي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "نتقدم الى جيشنا البطل قيادات وضباط ومراتب بالتهئنة والتبريك، مستذكرين بطولاته التاريخية في معارك العرب الخالدة ومسيرته العظيمة في الدفاع عن شرف العراق وسيادته واستقلاله ووحدة اراضيه، وانتصاراته الشجاعة على الارهاب".

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