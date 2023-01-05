الاطار يرجح اعتماد طريقة “سانت ليغو” في قانون انتخابات مجالس المحافظات

2023/01/05 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الخميس، العودة الى قانون سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “هناك افكار متعددة لصيغة قانون انتخابات مجالس المحافظات القادمة من بينها العودة الى سانت ليغو مع بعض التغييرات الطفيفة”، مؤكدا ان “هذا الاتجاه تدعمه 50% من القوى السياسية في المشهد العراقي بالوقت الراهن”.

واضاف، ان “القوى السياسة قد تبدأ مشاورات من خلال نوابها في البرلمان حيال قانون الانتخابات مطلع شباط القادم”، معتبرا أن “تغييره مدعوم من قبل كل القوى لكن الالية التوافقية حيال البديل لاتزال غير واضحة خاصة وان الملف لم يناقش بشكل مباشر حتى الان بسبب التعقيدات في المشهد السياسي وتكرار الازمات”.

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