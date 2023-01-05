بيان حكومي: محافظة البصرة بذلت جهودا كبيرة لاستضافة خليجي 25

2023/01/05 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الخميس، تواجد فريق وزاري في البصرة لـ”لحل أي إشكاليات” تتعلق بتنظيم بطولة “خليجي 25” التي ستنطلق غداً، وفتح ملاعب بغداد وكربلاء والبصرة أمام الجمهور لمشاهدة المباريات عبر الشاشات.

وقال الأمين العام للهئية أحمد الفتلاوي في بيان “نستعد يوم غد لإفتتاح حدث رياضي كبير ومهم فارقَ الملاعب العراقية منذ العام 1979، يستضيف فيه العراق أشقاءه من دول الخليج العربية في بطولة خليجي 25 لكرة القدم في البصرة”.

وأضاف “لقد بذلت محافظة البصرة طيلة السنوات الماضية، جهوداً كبيرة استعداداً لهذا الحدث، ساعدها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم”، مبينا أن “رئيس مجلس الوزراء أشرف شخصيا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية”.

وتابع الفتلاوي “في الأيام الأخيرة تناخى أبناء المحافظات العراقية الكريمة الأخرى لدعم وإسناد إخوتهم في محافظة البصرة، عبر المساهمة بإرسال فرق العمل المختصة المعززة بالآليات التخصصية، حرصاً منهم على اظهار بصرتنا الحبيبة بأبهى صورة ومساهمة في إنجاح البطولة”.

وأشار إلى أن “وزارة الشباب والرياضة قد أوعزت بفتح ملاعبها في بغداد وكربلاء والكوت امام الجمهور الرياضي لمشاهدة المباريات عبر شاشاتها العملاقة”.

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