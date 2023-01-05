"العفو الدولية" تدعو كريستيانو رونالدو للفت الانتباه إلى قضايا حقوق الإنسان في السعودية

2023/01/05 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجب أن يسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، خلال فترة لعبه في نادي النصر.

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