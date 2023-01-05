2023/01/05 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في ميناء ام قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” مديرية منفذ ميناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء ام قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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