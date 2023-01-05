الشمري يصل الى منفذ صفوان للاطلاع على استعدادات العراق لخليجي 25

2023/01/05 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى منفذ صفوان للاطلاع على استعدادات العراق لخليجي 25.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الداخلية وصل […]

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