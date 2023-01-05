في البصرة.. الشمري يطلع على استعدادات خليجي 25

2023/01/05 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الخميس، على الاستعدادات الجارية لاحتضان بطولة خليجي 25 يوم غد الجمعة في البصرة.

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