اعتقال رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر بعملية واسعة للإنتربول في السودان

2023/01/05 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الخميس، إنها قادت عملية واسعة للشرطة الدولية في السودان أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبيرة لتهريب البشر.

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