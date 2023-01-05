2023/01/05 | 23:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rtwER5iUL9o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل انهيار بناية قيد الإنشاء في الموصل | مراسل الرشيد من نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل انهيار بناية قيد الإنشاء في الموصل | مراسل الرشيد من نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).