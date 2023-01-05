كاظم الساهر يصل العراق لاحياء افتتاح خليجي 25

2023/01/05 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوصول المغني العراقي الشهير، كاظم الساهر إلى العراق، استعدادا لإحياء حفل افتتاح خليجي 25 غداً.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) بأن "الساهر وصل إلى العراق استعدادا لإحياء حفل افتتاح خليجي 25 غداً، في محافظة البصرة".

وخلال الأيام الماضية، تضاربت الأنباء حول مشاركة كاظم الساهر الملقب بـ"القيصر"، بحفل افتتاح خليجي 25 الذي ينطلق غداً في البصرة.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، واتحاد الكرة العراقية قد أعلنا مشاركة "القيصر" بحفل الافتتاح، قبل أن يتراجعا ويقولا إن مشاركته غير مؤكدة.

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