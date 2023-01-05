2023/01/05 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر مراسل قناة الدوري والكاس، صلاح السعدي بطولة خليجي 25 بأنها "ناجحة" قبل أن تبدأ لكونها ستقام في العراق.

ووصف السعدي لـ(بغداد اليوم) تواجده في البصرة، قائلًا إنني "بوطني وبين أهلي وناسي ودمي وشراييني"، مشيرًا إلى أنه "سعيد لأنه يرى نفسه بين امه واخوانه وعائلته والشعب العراقي طيب ورائع ومميز".

واعتبر أن "البطولة لمجرد انها اقيمت في العراق فأنها ناجحة، بطيبة واخلاق العراقيين"، مبينًا أنه "اذا كان هنالك سحر حلال، فهو سحر العراقيين الذين أسحرونا بالفعل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل قناة الكاس: بطولة خليجي 25 ناجحة قبل أن تبدأ لأنها ستقام في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل قناة الكاس: بطولة خليجي 25 ناجحة قبل أن تبدأ لأنها ستقام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).