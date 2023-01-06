هاري في مذكراته بحسب صحيفتين بريطانيتين: توسلت والدي

2023/01/05 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفتا "ذا صن"، و"ميل أون لاين" البريطانيتان، الخميس، إن الأمير هاري قال في كتاب مذكراته المرتقب، أنه "توسل" لوالده، الملك تشارلز، حاليا، ألا يتزوج كاميلا، التي أصبحت الملكة القرينة، وقال إنه خشى أن تكون "زوجة أب شريرة".

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