نائب: الخلافات مع الاقليم حول الموازنة مازالت قائمة

2023/01/06 | 00:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، أن الخلافات مع اقليم كردستان حول الموازنة مازالت قائمة.

وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وفدا من الاقليم سيزور بغداد الاسبوع المقبل لاستئناف الحوارات وايجاد حل لنقاط الخلاف بين الطرفين حول قانون الموازنة”،واصفا السياسة التي ينتهجها الاقليم مع المركز بأنها “لم تعد مقبولة”.

واضاف ان “سقف المطالب التي قدمها وفد الاقليم عالية، ولا يمكن القبول بجميع المطالب التي يطرحها شركاء العملية السياسية”.

وذكر مخيف ان “مطالب الاقليم لا تقتصر على حصته من الموازنة، وانما تشمل ايضاً قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور”، مشددا على ان “حكومة الاقليم لن تنال سوى استحقاقها القانوني والدستوري خلال المفاوضات المرتقبة بين الطرفين”.

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