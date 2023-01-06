انباء عن وصول الساهر الى البصرة لاحياء خليجي 25

2023/01/06 | 00:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر مطلع، الخميس، بوصول الفنان كاظم الساهر إلى محافظة البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة “خليجي 25″، التي ستنطلق يوم غد.

واضاف المصدر، “القيصر كاظم الساهر في ملعب جذع النخلة قبيل إحياء حفل افتتاح خليجي زين 25”.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق، إن الساهر والفنانة رحمة رياض سيحييان حفل افتتاح البطولة.

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