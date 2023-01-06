2023/01/06 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشرف شخصيا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات لخليجي 25.وقال الامين العام لشؤون المحافظات، احمد الفتلاوي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتلاوي: وزارة الشباب والرياضة أوعزت بفتح ملاعبها بـ3 محافظات للجمهور لمشاهدة المباريات المركز الخبري الوطني.

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