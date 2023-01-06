2023/01/06 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الساهر يصل الى البصرة لإحياء أفتتاح بطولة خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الساهر يصل الى البصرة لإحياء أفتتاح بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم الساهر يصل الى البصرة لإحياء أفتتاح بطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).