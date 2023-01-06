ماذا تعرف عن الإثنين الأزرق؟

2023/01/06 | 00:02 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لأن موسم الأعياد يبدو وكأنه ذكرى بعيدة جدًا بالنسبة للكثيرين، فإن “الاثنين الأزرق”، الذي يُطلق عليه غالبًا أكثر أيام السنة كآبة، من المقرر أن يحدث يوم 16 يناير وهو يصادف يوم الإثنين الثالث من شهر يناير.لكن أحد الخبراء يقول إن “الاثنين الأزرق” قد لا يختلف عن أي يوم اثنين آخر في العام.“يوم […]

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