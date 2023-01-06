شاهد بالفيديو.. مواطن كردستاني يتجول في كورنيش في البصرة على شط العرب

2023/01/06 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: upN1BMBDLc4

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