2023/01/06 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IjNf69oXUzE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني لوزير الداخلية وفائق زيدان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني لوزير الداخلية وفائق زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).