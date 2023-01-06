2023/01/06 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9IYDuMFQqv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت البصرة.. تفاصيل مثيرة عن حفل افتتاح خليجي 25 وحرب التصريحات تشعل الصراع قبل يوم من البطولة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت البصرة.. تفاصيل مثيرة عن حفل افتتاح خليجي 25 وحرب التصريحات تشعل الصراع قبل يوم من البطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).