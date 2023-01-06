إشادة بالملاعب والاستعدادات لخليجي 25.. الجزيرة نت تستطلع آراء الوفود الخليجية في البصرة

2023/01/06 | 00:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وافدون إلى مدينة البصرة العراقية -التي تستضيف كأس الخليج لكرة القدم- بالملاعب والأجواء التي تسبق انطلاق البطولة غدا الجمعة، وتوقعوا منافسة قوية على اللقب بين المنتخبات الثمانية المشاركة.

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