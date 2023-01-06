2023/01/06 | 00:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jn4S4u5I6bI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي يوضح حقيقة تواجد كاظم الساهر الان في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي يوضح حقيقة تواجد كاظم الساهر الان في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).