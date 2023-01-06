2023/01/06 | 00:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نينوى والدفاع المدني توضحان بشأن انهيار مبنى في الموصل: قالب الخشب سقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى والدفاع المدني توضحان بشأن انهيار مبنى في الموصل: قالب الخشب سقط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى والدفاع المدني توضحان بشأن انهيار مبنى في الموصل: قالب الخشب سقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).