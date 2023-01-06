السوداني يوجه برفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة في بغداد

2023/01/06 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، برفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة وسط وجنوب العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "السوداني وجه برفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة".

وقبل أيام أعلنت العمليات المشتركة، رفع سيطرة مدخل الطوبجي، شمال غربي العاصمة بغداد، لتخفيف الزخم المروري.

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