عقوبات أمريكية تطال شخصيات داخل تركيا مولت داعش في العراق وسوريا

2023/01/06 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخزانة الامريكية، الخميس، صدور عقوبات اقتصادية جديدة على مؤسسات وشخصيات تعمل داخل تركيا متهمة بتمويل ونقل الأموال الى تنظيم داعش الإرهابي داخل العراق وسوريا.

وقالت المؤسسة الامريكية في بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "مجموعة من الشركات والمؤسسات فرضت عليها عقوبات مالية تضمنت مصادرة املاكها وتجميد أصولها المالية حول العالم، حيث اكد مدير قسم الاستخبارات في المؤسسة باريان نيلسون، ان العقوبات شملت شخصية باسم بركان الخاتوني".

وأكدت المعلومات التي كشفت عنها المؤسسة الرسمية الامريكية، ان "الشخصية المعنية قام بتمويل تنظيم داعش الإرهابي في العراق بمبالغ وصلت الى نصف مليون دولار من خلال شخصية أخرى باسم ياسر علي محمد الفراجي، والذي اعتقل من قبل مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في التاسع والعشرين من مارس عام 2021 بعد تخطيطه لاستخدام جزء من تلك الأموال لشن عمليات إرهابية تستهدف العراق".

وبحسب بيان المؤسسة الامريكية، فإن "الشركات التي كشف عن تورطها بتنظيم داعش الإرهابي هي شركة وادي الرافدين لتعليب الأغذية في مرسين التركية، والمدارة من قبل محمد عبد الحميد سالم، والشمس اكسبرس المدارة من قبل شخص باسم لؤي جاسم الجبوري والذي ثبت انتماؤه سابقا لتنظيم القاعدة الإرهابي قبل الانتقال لداعش".

وتوعدت المؤسسة الامريكية بـ"مزيد من العقوبات والتحركات لقطع التمويل المالي القادم للتنظيم الإرهابي عن طريق المؤسسات داخل تركيا"، داعية "الجهات الرسمية الى التعاون معها للتحقق من المؤسسات والشخصيات الواردة ضمن قائدة اس دي ان للجهات المرتبطة بالإرهاب".

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