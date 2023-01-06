موجهاً رسالة.. مسؤول سابق يكشف نشاطاً اجتماعياً لأحد المتورطين في “سرقة القرن”

2023/01/06 | 00:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الوزير السابق حسن الجنابي، اليوم الخميس، عن أحد المتورطين في “سرقة القرن”، قائلاً إنه عاد ليمارس نشاطه الاجتماعي عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أنه حاول تجاوز الحدود لتأدية مناسك العمرة، لكنه مُنع وعاد أدراجه ليعيش “عيشة الرهبان”، على حد تعبيره.وقال الجنابي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز: “لا احب (الفضائح) وهذه ليست فضيحة، […]

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مسؤول سابق يكشف نشاطاً اجتماعياً لأحد المتورطين في “سرقة القرن” أولاً على ايرث نيوز.

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