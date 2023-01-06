وزارة الحج السعودية: يُسمح للمرأة بالتسجيل للحج دون محرم.. والحد الأدنى لسن الحجاج 12 عاما

2023/01/06 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، يوم الخميس، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري، وأضافت أنه يُسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

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