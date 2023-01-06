المهمة الصعبة.. افتتاح “خليجي25” بمباراة العراق وعُمان

2023/01/06 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة -الزمان ينتظر العالم العربي افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة الجمعة بعد سنوات من الاعداد ،.وستكون مباراة الافتتاح بين منتخبي العراق وسلطنة عُمان .ويبحث «أسود الرافدين» تحت قيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس، وبالتزامن مع عودة البطولة إلى ملاعبه بعد 44 عاماً منذ آخر استضافة لنسخة «خليجي 5» في 1979، عن بداية مثالية […]

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