بوتين يأمر بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا لعيد الميلاد الأرثوذكسي

2023/01/06 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كيريل في 23 نيسان/أبريل 2022 خلال احتفال في موسكو © ا ف ب/ارشيف الكسندر نيمينوف موسكو (أ ف ب) – أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه الخميس بالتقيّد بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في السادس والسابع من كانون الثاني/يناير، في أوّل هدنة من هذا النوع منذ بدء […]

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