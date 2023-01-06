2023/01/06 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت الأرجنتين بشكل صاخب بفوزها بكأس العالم، وبنجمها ليونيل ميسي، لكن مظاهر الاحتفال تخطت حدود المستطيل الأخضر.

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