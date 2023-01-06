زيلينسكي يرد على إعلان بوتين وقفا مؤقتا لإطلاق النار

2023/01/06 | 02:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن روسيا تريد استخدام عيد الميلاد الأرثوذكسي "كغطاء" لإعادة إمداد قواتها، ووقف التقدم الأوكراني في منطقة دونباس الشرقية.

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