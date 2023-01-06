مانشستر سيتي يقهر تشيلسي في قمة البريميرليج

2023/01/06 | 02:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، لاجتياز عقبة مضيفه تشيلسي، بعدما تغلب عليه 1-0 الخميس، في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي.وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وكان خلاله تشيلسي الأكثر استحواذا على الكرة بشكل نسبي، فيما اتسم الشوط الثاني بالإثارة والمتعة في ظل الفرص الوفيرة […]

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