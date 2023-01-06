رويترز: الحلفاء العرب لإسرائيل في ورطة مع تحولها ليمين متطرف يريد قضم الضفة الغربية

2023/01/06 | 02:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يضع تولي حكومة جديدة، من المرجح أن تكون الأكثر يمينية في...

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