الدوري الإنكليزي.. الجزائري محرز يقود سيتي للفوز على تشلسي

2023/01/06 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد البديل الجزائري الدولي، رياض محرز فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز على مضيفه تشلسي بتسجيله الهدف الوحيد 1-صفر في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم والتي اختتمت الخميس.

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