عقب اعتقال ابن

2023/01/06 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة القتلى عقب إلقاء السلطات المكسيكية القبض على أوفيديو غوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن امبراطور المخدرات، خواكين غوزمان، المعروف باسم "إل تشابو".

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