واشنطن تدرس تدريب قوات أوكرانية في أمريكا على استخدام صواريخ

2023/01/06 | 04:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن واشنطن تدرس عدة خيارات منها إحضار قوات أوكرانية إلى الولايات المتحدة للتدريب على نظام صواريخ "باتريوت" والتدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.

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