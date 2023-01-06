الى انظار الخارجية العراقية.. قنصلية تورنتو.. وسواها- منتظر الخزاعي

2023/01/06 | 05:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتظر الخزاعي كندا- الموظفون المحليون في القنصلية العراقية في تورنتو يتمتعون بأخلاق مهنية عالية، ويحترمون المراجعين ويسهلون امورهم ، ويشعرونهم انهم في بيت عراقي ، في حين يخرج فجأة موظف من طاقم الخارجية العراقية مُنسب للعمل في القنصلية بلهجة متعجرفة وبصوت مرتفع كأن المراجعين عبيد في بيت أبيه او او انهم متهمون بقضايا جنائية، […]

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