فريق أممي يزور سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيماوية

2023/01/06 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا في الفترة ما بين 17 و22 الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

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