جورجينا رودريغيز توجه رسالة للسعودية وكريستيانو رونالدو بمناسبة

2023/01/06 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الخميس، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على "الترحيب الرائع" الذي حظيت به مع رونالدو خلال تقديمه كلاعب في صفوف نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء.

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